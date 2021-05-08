В Адыгее в горную реку сорвались трое туристов

Трое туристов сорвались в горную реку Белую в районе Хаджохской теснины в Адыгее, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Республике Адыгея.

«В муниципальном образовании «Майкопский район» (поселок Каменномостский в районе Хаджохской теснины) трое отдыхающих сорвались в реку Белую. Спасателями Адыгейского поисково-спасательного отряда проводится обследование каньона реки Белой на рафте», — заявили в главке МЧС.

К спасательной операции привлечены сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона, они ищут пропавших туристов ниже по течению реки.

Ранее в Непале обнаружили троих пропавших российских альпинистов.

Сергей Кондрашкин, Александр Лутохин и Дмитрий Синев потерялись во время попытки подняться на Аннапурну, этот горный массив является десятым по высоте из 14 восьмитысячников мира. Россиян доставили в медицинское учреждение в столице Непала, Катманду.