Барак Обама объявил о смерти своей собаки Бо

Экс-президент США Барак Обама заявил у себя в Twitter, что скончалась его собака по кличке Бо, которая жила в Белом доме во время президентства Обамы и была известна на всю страну.

«Сегодня наша семья потеряла настоящего друга и верного компаньона. Более десяти лет Бо была постоянным, нежным спутником нашей жизни -— она была рада видеть нас в наши хорошие и плохие дни, а также каждый день в промежутках между ними», — написал Обама.

Начиная с 25-го президента США Теодора Рузвельта в Белом доме всегда жили домашние животные, которые пользовались большой популярностью у американцев. Исключением стало президентство Дональда Трампа.

В разное время президенты США держали и лошадей, и птиц, а у 27-го главы государства Уильяма Тафта жили козел и корова.

При президенте Бараке Обаме в Белом доме жили две португальские водяные собаки — Бо и Санни. Во время его предшественника Джорджа Буша-младшего в Белом доме жил шотландский терьер по кличке Барни Буш, а у семьи Клинтонов — лабрадор-ретривер Бадди и кот Сокс.