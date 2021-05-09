Движение на дорогах Москвы 9 мая будет ограничено

В центре столицы 9 мая будет ограничено автомобильное движение, некоторые станции метро будут работать только на вход и пересадку. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале московского Дептранса.

«Будут перекрыты центральные улицы, Звенигородское, Минское шоссе и части Садового кольца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре и на северо-западе Москвы будут изменены маршруты наземного транспорта.

Кроме того, станции метро «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» с 05:30 и до окончания парада на Красной площади будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а «Библиотека им. Ленина» - только на пересадку.

Кроме того, возможны ограничения выхода еще из ряда станций во время построения колонн техники на Тверской улице.