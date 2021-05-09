Три вертолета приступили к поискам пропавшего Ми-2 на Камчатке

На Камчатке три вертолета были направлены на поиски пропавшего коммерческого вертолета Ми-2. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на региональный ГУ МЧС.

«К поискам приступили два вертолета от предприятия и один со спасателями региональной поисково-спасательной базы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пропал частный вертолет Ми-8. Позже в МЧС уточнили, что ведутся поиски вертолета Ми-2.

По данным дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, на борту находился командир воздушного судна и пассажир. Вертолет вылетел из аэропорта Елизово и направлялся на посадочную площадку в районе реки Островной. Около 17.00 по местному времени Ми-2 перестал выходить на связь.

В настоящее время следователями организована проверка.