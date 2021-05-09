На Камчатке обнаружили пропавший вертолет

На Камчатке был обнаружен обгоревший вертолет Ми-2, предположительно пропавший накануне. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на региональный МЧС.

«В 12.05 по местному времени... обнаружили остатки обгоревшего вертолета, район лесного массива Чапаевка. Подробности уточняются. Предположительно, это может быть пропавший борт», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Камчатке три вертолета были направлены на поиски пропавшего коммерческого вертолета Ми-2.

До этого сообщалось, что на Камчатке пропал частный вертолет Ми-8. Позже в МЧС уточнили, что ведутся поиски вертолета Ми-2.

По данным дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, на борту находился командир воздушного судна и пассажир. Вертолет вылетел из аэропорта Елизово и направлялся на посадочную площадку в районе реки Островной. Около 17.00 по местному времени Ми-2 перестал выходить на связь.

В настоящее время следователями организована проверка.