В Москве в воскресенье ожидается до +13°С и дождь

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в воскресенье, 9 мая, будет до +13°С. В столице будет облачно, пройдет дождь, гласят данные Гидрометцентра.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +11...+13°С. Ожидается западный ветер со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +1...+3°С. Будет дуть ветер переменных направлений 2-7 м/c.

Атмосферное давление днем составит 748 мм рт. ст., а ночью — 754 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на https://www.gazeta.ru/social/themes/r_1990926.shtml/social/themes/r_1990926.shtml.