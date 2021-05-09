Пять человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Татарстане

В Чистопольском районе Татарстана пять человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное министерство здравоохранения.

«Пятеро погибли, четверо находятся в больнице, один из них ребенок 16 лет. Состояние одного взрослого оценивается как тяжелой степени, троих, в том числе ребенка, — средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что авария произошла 30 апреля на 535-м километре трассы Астрахань — Ставрополь. Там столкнулись грузовик, легковая машина и микроавтобус. В последнем ехали на соревнования в Черкесск участницы женской юношеской команды по баскетболу. Дети были учениками волгоградской школы олимпийского резерва №2.

В результате ДТП пять человек погибли, девятерых госпитализировали. Шестерых детей и одного взрослого бортом МЧС перевезли на лечение в Москву. Заведено уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».