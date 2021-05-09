Врач рассказал о самых бессмысленных медицинских процедурах

Главврач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский назвал бессмысленные медицинские процедуры.

Одно из таких назначений — промывание носа морской водой. Препараты на ее основе продаются в аптеках и стоят дорого. По словам медика, эффект от промывания носа обычной соленой водой или физраствором в большинстве случаев будет такой же. В целом промываниями носоглотки вообще не стоит злоупотреблять, так как растворы вымывают естественную микрофлору и наносят вред слизистой оболочке, считает Серебрянский.

Также могут оказаться неэффективными физиопроцедуры — научных подтверждений, что они однозначно способствуют выздоровлению, нет.

«Как правило, они назначаются в комплексе с основной терапией или после нее. Под контролем специалистов физиопроцедуры не принесут вреда организму, но пользы тоже можно не ждать», — рассказал врач агентству «Прайм».

Кроме того, Серебрянский раскритиковал врачей, назначающих антибиотики по поводу и без.

«Антибиотик — это не аскорбинка, которую можно съесть и забыть. Это серьезный препарат, к которому может развиваться резистентность — человек может перестать реагировать на препарат, когда это будет жизненно необходимо», — подчеркнул специалист.

Ранее врач рассказал о популярном виде мошенничества частных клиник.