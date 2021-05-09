«Лидеры России» рассказали о социальных проектах к Дню Победы

Победители и участники конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – организовали благотворительные мероприятия и акции для ветеранов, приуроченные к Дню Победы.

Так, победитель второго конкурса «Лидеры России», руководитель направления цифровизации Департамента перспективного развития ПАО «Газпром нефть», член клуба Лидеров России «Эльбрус» Борис Изюмов из Санкт-Петербурга совместно с финалистом первого конкурса «Лидеры России», руководителем направления Управления стратегического планирования Департамента стратегии и инноваций ПАО «Газпром нефть» Дмитрием Юрьевым создали электронный портал «Боевая слава» – уникальный информационный ресурс, представляющий собой электронный банк документов, привязанный к карте боевых действий. Здесь можно прочитать фронтовые письма героев Великой Отечественной войны, загрузить письма своих предков-участников ВОВ и ознакомиться с историями других героев в блоге проекта.

Участник трека «Международный» четвертого конкурса «Лидеры России» в 2021 году, сотрудник корпорации «Amazon» Игорь Ноздрин является председателем оргкомитета движения «Бессмертный полк» в городе Сиэтле (США). Под его руководством в городе пройдет целый комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы.

Заместитель руководителя исполкома ООД «Бессмертный полк России», победитель второго конкурса «Лидеры России» Василий Яицкий из Москвы занимается развитием региональных отделений общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». В частности, он отвечает за формирование новых региональных отделений, усиление их потенциала и эффективной работы через выстраивание коммуникаций с общественными организациями и объединениями.

В свою очередь, финалист первого конкурса «Лидеры России», советник генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Михаил Панченко из Москвы в рамках проекта «МыВместе» регулярно объезжает ветеранов Великой Отечественной войны Московской и Орловской областей и оказывает им помощь.