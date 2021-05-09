Украинский подросток поприветствовал ветерана нацистским жестом

На Украине подросток в балаклаве поприветствовал ветерана нацистским жестом, сообщает издание «Страна.ua».

Инцидент произошел у Дворца детей и юношества в Киеве, где проходила акция националистов. По данным издания, находившиеся поблизости сотрудники правоохранительных органов не отреагировали на поступок молодого человека.

После того, как видео с места происшествия распространилось по социальным сетям, полиция установила личность националиста, им оказался 16-летний подросток. Ему оформили протокол по факту мелкого хулиганства, указано в сообщении.

Ранее во время шествия «Бессмертного полка» в Одессе произошла массовая драка из-за георгиевской ленты на одном из портретов.

До этого сообщалось, что портрет деда президента Украины Владимира Зеленского пронесли в колонне «Бессмертного полка» в Донбассе.