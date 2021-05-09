Два человека погибли при жесткой посадке самолета в Татарстане

Два человека погибли в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Татарстане, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского МЧС.

«Вблизи села Калейкино совершил жесткую посадку самодельный самолет типа «Ермак». Погибли два человека», – рассказали в ведомстве.

В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что самолет был учебным, на борту находились инструктор и курсант.

8 мая на Камчатке пропал частный вертолет Ми-8. Позже в МЧС уточнили, что ведутся поиски вертолета Ми-2. Остатки обгоревшего воздушного судна были обнаружены в районе лесного массива Чапаевка, на месте нашли тела двоих погибших. Следственный комитет России подтвердил данные о гибели людей, находившихся на борту вертолета.