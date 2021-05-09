Полиция задержала шесть человек на праздновании Дня Победы в Одессе

Полиция задержала шесть человек во время празднования Дня Победы в Одессе, сообщается на сайте регионального управления полиции.

Пять человек были доставлены с Аллеи Славы, еще один — с мемориала 412-й береговой батареи под Одессой. На задержанных составили административные протоколы по статьям «изготовление и пропаганда георгиевской ленты», «мелкое хулиганство», «злостное неповиновение законному требованию полицейского» и «нарушение правил карантина»

Ранее в Одессе на аллее Неизвестного матроса произошла драка во время шествия «Бессмертного полка». Радикалы пытались вырвать из рук женщины портрет маршала Жукова с георгиевской лентой.

На Украине с 2015 года действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», в частности он запрещает пропаганду советской символики. Под запрет попадают и георгиевские ленты.