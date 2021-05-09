Источник: упавший в Татарстане самолет был угнан

Упавший в Татарстане легкомоторный самолет, вероятно, был угнан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, самолет угнали два человека из Альметьевского аэроклуба, которому принадлежит борт.

Собеседник агентства отметил, что самолет упал почти сразу после взлета, в 900 м от взлетно-посадочной полосы аэродрома «Пойма».

До этого в МЧС сообщили, что в Татарстане в районе 12.30 мск самолет типа «Ермак» совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту два человека погибли. Происшествие произошло в районе села Калейкино.

По данным источника «Интерфакс», самолет был учебным, на борту находились инструктор и курсант.

Ранее на Камчатке пропал частный вертолет Ми-8. Позже в МЧС уточнили, что ведутся поиски вертолета Ми-2. Остатки обгоревшего воздушного судна были обнаружены в районе лесного массива Чапаевка, на месте нашли тела двоих погибших.