Синоптик объяснил, что позволило провести воздушную часть парада в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что позволило провести воздушную часть парада в Москве. Его слова приводит РИА «Новости».

Синоптик отметил, что во время проведения парада Победы наблюдались сложные метеоусловия: низкая «рваная» облачность, небольшой дождь. Однако нижняя граница сплошной облачности постепенно начала подниматься с 250-300 м до 500-600 м, а видимость улучшилась с 4 км до 10 км. Это и позволило пилотажным группам пролететь над Красной площадью.

Тишковец уточнил, что относительному улучшению погоды для авиации, в первую очередь, способствовал интенсивный засев дождевой облачности реагентами с сектора выноса воздушных масс. Операцию провело «Агентство атмосферных технологий».

Ранее сообщалось, что в Москве прошла воздушная часть парада, несмотря на сложные метеорологические условия. При этом накануне Дня Победы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допускал, что плохая погода в Москве может повлиять на проведение воздушной части парада Победы 9 мая.