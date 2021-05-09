В Индии выявили вспышку «черной плесени» на фоне ситуации с COVID-19

В Индии на фоне сложной ситуации с новой коронавирусной инфекцией зафиксировали вспышку мукормикоза, вызываемого плесневым грибком, сообщает India Times со ссылкой на данные правительства.

Редкую грибковую инфекцию, называемую «черной плесенью», чаще всего диагностируют у пациентов с коронавирусной инфекцией или тех, кто уже вылечился от COVID-19, указано в сообщении. По словам члена правительственной организации NITI Aayog, доктора Пола, шансы на заражение грибком возрастают при помещении пациента на искусственную вентиляцию легких.

Так, вспышка заболевания была выявлена в индийском штате Гуджарат, где на данный момент зарегистрировано более 100 случаев мукормикоза. Кроме того, сотни случаев заражения грибком выявлены в соседнем штате Махараштра, где восемь вылечившихся от COVID-19 ослепли на один глаз из-за заражения «черной плесенью», еще 200 человек проходят лечение.

В настоящее время в гражданской больнице Ахмедабада для лечения пациентов с этой инфекцией созданы две отдельные палаты на 60 коек каждая, создание аналогичных палат планируется еще в нескольких больницах. Кроме того, власти закупили пять тысяч флаконов препарата для лечения заболевания.

За последнее время Индия неоднократно обновляла мировые антирекорды по суточному приросту случаев заражения коронавирусом. 7 мая в стране было выявлено 414,1 тыс. новых заболевших COVID-19.