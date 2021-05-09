Герой России Юсупов проехал на танке в День Победы

Герой России Дамир Юсупов, который стал известен благодаря удачной посадке самолета на кукурузном поле в Московской области, проехал на танке ИС-3. Он поделился фотографиями в своем профиле в Instagram.

Парад Победы с участием пеших и механизированных колонн 9 мая проходил в Верхней Пышме под Екатеринбургом.

Юсупов объяснил, что во время срочной службы в армии был в танковом батальоне механиком-водителем. В армии он управлял именно данным танком.

«День Победы — это самый яркий, самый волнительный праздник, самый эмоциональный для всех нас. Большая честь вообще присутствовать на параде», — приводит РИА «Новости» комментарий Юсупова.

Он отметил, что пройти в колонне с легендарной техникой стало для него большой честью.

15 августа 2019 года лайнер А321, командиром которого был Юсупов, с 226 пассажирами вылетел из аэропорта «Жуковский». Однако на высоте 20-30 м самолет столкнулся со стаей чаек. В результате его пришлось экстренно сажать и пилоты решили приземлиться в кукурузном поле в Подмосковье. Никто не погиб, пожара не последовало.

Сажавшим воздушное судно Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину президент Владимир Путин присвоил звания Героев России.

Ранее синоптик объяснил, что позволило провести воздушную часть парада в Москве.