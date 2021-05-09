В районе Алтуфьевского шоссе в Москве загорелся автобус, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Возгорание произошло на внутренней стороне МКАД в районе 85-го км. Отмечается, что загорелся частный автобус, пассажиров в салоне не было.

Причины произошедшего устанавливаются. Информации о пострадавших не поступило.

В свою очередь столичный дептранс сообщает, что авария произошла в 16.40 на Алтуфьевском шоссе. Загоревшийся автобус принадлежит частному перевозчику «Таксомоторный парк №20».

Движение в районе происшествия не затруднено, на месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы автобус маршрута №901 врезался в фонарный столб. В результате пострадали пять человек. Авария случилась из-за плохого самочувствия водителя.