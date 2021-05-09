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Общество. Новости

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Полиция подтвердила пропажу главы минздрава Омской области

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Полицейские подтвердили информацию, что пропал без вести глава министерства здравоохранения Омской области Александр Мураховский. О поисках мужчины сообщается на сайте МВД России по региону.

«8 мая в УМВД России по Омской области поступило сообщение о том, что в деревне Поспелово Большеуковского района с охотбазы на квадроцикле в лесной массив уехал житель Омска, 1971 г.р. Около суток знакомые пропавшего предпринимали самостоятельные попытки найти мужчину, после чего сообщили о случившемся в полицию», — уточнили в ведомстве.

Сейчас в поисках задействованы полицейские, сотрудники Росгвардии, местные жители, а также охотинспекторы. На поиски влияют сложности, связанные с труднопроходимостью местности.

Кроме того, скоро подключат к поискам дополнительные силы, в том числе работников МЧС и волонтеров.

Мураховский занял должность главы минздрава в ноябре 2020 года. До этого он был главным врачом омской больницы скорой медицинской помощи №1.

Накануне один собеседник местного издания подтвердил, что Мураховский уехал на охоту в Большеуковский район и перестал выходить на связь со второй половины дня 7 мая.

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