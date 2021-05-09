Вестибюль станции метро «Братиславская» в Москве закрыли по требованию полиции

Северный вестибюль станции «Братиславская» на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы закрыли по требованию полиции. Об этом сообщает столисчный департамент транспорта в Telegram-канале.

«Северный вестибюль (выходы 4-6) станции «Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии (10) закрыт по требованию полиции», — говорится в публикации.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, причиной закрытия стало обнаружение бесхозной коробки. Организована проверка.

В Twitter московского метрополитена отмечается, что в настоящее время станция метро заработала в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что пассажира избили и столкнули на рельсы в московском метрополитене.