В Гори потребовали вернуть памятник Сталину и наладить отношения с РФ

Представители неправительственных организаций и жители грузинского города Гори требуют вернуть памятник Иосифу Сталину. Жители города, откуда родом был политический деятель, также просят наладить отношения с Россией, передает телеканал «Рустави 2».

Сталин родился в Гори в 1879 году, там же находится его дом-музей. После установления независимости Грузии в начале 90-х годов в стране демонтировали множество памятников Сталину.

Уточняется, что перед домом-музеем Сталина в Гори 9 мая собрались граждане. Люди принесли с собой портреты, на их медмасках и майках были надписи «СССР».

Участники встречи поздравили друг друга с Днем Победы над фашизмом. Присутствующие заявили, что победа в Великой Отечественной войне была заслугой Сталина.

«Это праздник мирового масштаба, и сегодня мы вновь требуем вернуть памятник вождю. Кроме того, нас приглашают в такую организацию, как НАТО, которая является завоевателем, и нам это не нужно...», — добавил один из организаторов данного мероприятия.

Помимо того, участница этого собрания рассказала, что принесла с собой флаги Грузии и России, так как, по ее словам, «эти два народа вместе сумели победить фашизм».

Ранее в ФСБ обнародовали письмо Феликса Дзержинского о слежке за Сталиным.