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Общество. Новости

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Александр Мураховский Александр Мураховский

Поиски главы Минздрава Омской области приостановлены до утра

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Поиски главы Минздрава Омской области Александра Мураховского приостановили до утра. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу УМВД по региону.

«Да, (поиски) приостановлены», — сказал собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что пропавший без вести Мураховский был обнаружен живым. В качестве источника указывалась поисковая организация «Лиза Алерт», при этом других деталей не было.

Мураховский занял пост главы Минздрава Омской области в ноябре 2020 года.

До этого в лесу нашли квадроцикл пропавшего главы минздрава Омской области. Как выяснилось, накануне Мураховский уехал в лес с охотничьей базы в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области.

К поискам чиновника приступили волонтеры, полицейские, сотрудники Росгвардии, спасатели МЧС, охотинспекторы, а также местные жители. Также заявлялось, что местные жители встречали медведей в лесу, где ищут главу минздрава Омской области.

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