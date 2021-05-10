Семь человек погибли при стрельбе на вечеринке в Колорадо

В американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) произошла стрельба, жертвами которой стали семь человек, передает телеканал KKTV, ссылаясь на местную полицию.

По информации правоохранителей, огонь был открыт ночью на стоянке домов на колесах. В одном из трейлеров была вечерника в честь дня рождения. Праздник посетили члены семьи, друзья и дети именинника.

Согласно данным полиции, огонь открыл молодой человек одной из погибших впоследствии девушек, после чего он совершил самоубийство. Когда на место ЧП прибыли полицейские, то они обнаружили там шестерых погибших и одного тяжелораненого, который позднее умер в больнице.

Как уточняется, в результате инцидента погибли только взрослые. Отмечается, что дети в трейлере не пострадали, в настоящее время они находятся у родственников.

В США часто происходят подобные случаи с использованием огнестрельного оружия. Так, 3 апреля в американском штате Виргиния неизвестный устроил стрельбу в городе Виргиния-Бич. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили трех человек, которые получили огнестрельные ранения, один из них скончался на месте.