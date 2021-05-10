Поиски главы омского Минздрава возобновились

Поиски пропавшего в лесу на севере Омской области главы регионального Минздрава Александра Мураховского, которые были приостановлены ночью в понедельник, 10 мая, возобновлены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

В ведомстве рассказали, что в поисковой операции участвуют около 100 человек.

Ожидается, что группировка будет увеличена за счет волонтеров.

«Розыск осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками, привлечена техника повышенной проходимости, вертолет и беспилотные летательные аппараты», — сообщил собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что пропавший без вести Мураховский был обнаружен живым. В качестве источника указывалась поисковая организация «Лиза Алерт», при этом других деталей не было.

Мураховский занял пост главы Минздрава Омской области в ноябре 2020 года.

До этого в лесу нашли квадроцикл пропавшего главы минздрава Омской области. Как выяснилось, накануне Мураховский уехал в лес с охотничьей базы в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области.