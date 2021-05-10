В Москве в понедельник ожидается до +18°С

Синоптики пообещали, что в Москве в понедельник, 10 мая, будет до +18°С. В столице будет небольшая облачность, без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +16...+18°С. Ожидается северный, северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +3...+5°С. Ветер будет переменный 2-7 м/c.

Атмосферное давление днем составит 757 мм рт. ст., а ночью — 758 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о наступлении «новой климатической эпохи».