В Афганистане взорвался второй за сутки автобус

Два человека погибли и еще девять пострадали в результате взрыва автобуса в провинции Парван в центральной части Афганистана. Об этом сообщил в понедельник, 10 мая, телеканал Tolo News со ссылкой на медиков.

Уточняется, что транспортное средство подорвалось на придорожной мине. Инцидент произошел в понедельник в районе Пул-и-Матак.

Официальные ведомства пока не прокомментировали произошедшее. Кроме того, до сих пор ни одна радикальная группировка, в том числе Талибан (организация запрещена в России), не взяла на себя ответственность за взрыв.

Это уже второй инцидент с подрывом автобуса в Афганистане за сутки.

Ранее стало известно, что в провинции Забуль на юге Афганистана подорвался автобус, в результате чего погибли не менее 16 человек и еще несколько пострадали. Транспортное средство подорвалось на придорожной мине. Инцидент произошел в округе Шахр-э-Сафа.

На прошлой неделе сообщалось, что 30 человек погибли и еще 52 получили ранения в результате взрывов в школе в Кабуле. По информации Министерства внутренних дел Афганистана, сначала взорвался заминированный автомобиль, за этим последовали две ракетные атаки.