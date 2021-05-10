Онколог рассказал о внешних признаках предракового состояния

Хирург и онколог Иван Карасев рассказал о внешних признаках предракового состояния, появлении новообразований (полипов) на слизистой оболочке гортани или голосовых связках. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам специалиста, частое покашливание, затрудненное дыхание, воспаление и хроническая осиплость голоса могут указывать на наличие полипов. Он подчеркнул, что если своевременно не обратить внимание на полипы, то можно столкнуться с полным нарушением дыхания, потерей голоса, в худшем случае — с перерождением полипов в злокачественные образования.

Медик уточнил, что удалить новообразования можно при быстром росте папиллом в гортани, осиплости или полной потери голоса, а также сужении просвета гортани с нарушением дыхания.

«Во время операции важно удалить образования «под корень», чтобы избежать рецидивов в дальнейшем», — рассказал Карасев.

Он отметил, что хирургическое вмешательство, если оно позволительно, поможет в дальнейшем избежать перерождения полипов в онкогенные образования.

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