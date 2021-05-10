В Восточном Иерусалиме вновь начались беспорядки

Беспорядки на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима возобновились утром в понедельник, 10 мая. Об этом сообщила полиция Израиля.

«Полиция Израиля в настоящее время борется с беспорядками на Храмовой горе после того, как сотни мятежников начали бросать камни в ворота Муграби (Ворота Храмовой горы — ред.). Комиссар приказал войскам войти на Храмовую гору и дать отпор бунтовщикам. Повышенная опасность остается в районе Старого города», — говорится в сообщении.

10 мая в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода города под контроль Израиля после шестидневной войны в 1967 году. В этот день в городе проходит традиционное шествие с флагами. В понедельник в целях недопущения столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору. Беспорядки начались у Марокканских ворот на Храмовую гору.

«Несколько минут назад палестинские бунтовщики атаковали Марокканские ворота на Храмовую гору. Это вынудило полицию вмешаться, чтобы разогнать их», — написал официальный представитель премьер-министра Израиля Офир Гендельман на своей странице в Twitter.

В настоящее время в районе Старого города находятся тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля для охраны общественного порядка.

Согласно информации Красного полумесяца, сотни палестинцев пострадали в понедельник, 10 мая, в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме, 50 человек были направлены в больницы Иерусалима и полевой госпиталь организации.

В ночь на 8 мая вблизи мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме произошли стычки палестинцев с полицией, в результате произошедшего пострадали около 200 человек.

До этого, 7 мая, в Иерусалиме на Храмовой горе начались беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией. В результате ранения получили трое полицейских. По данным Красного полумесяца, также пострадали 13 палестинцев.

В этот же день беспорядки также вспыхнули в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, двое участников были задержаны. Полиция получила приказ разогнать протестующих, участникам была дана возможность разойтись, но они не послушались правоохранителей. В связи с этим полиция была вынуждена использовать спецсредства.

Ранее представители России, США, Евросоюза и ООН выразили глубокую озабоченность ежедневными актами насилия в Восточном Иерусалиме.