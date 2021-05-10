В Петербурге неизвестные подожгли могилы на кладбище в Красном Селе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о пожаре на кладбище поступило в полицию в 22.50 мск 8 мая. Прибывшие на место правоохранители обнаружили могилы 2020 и 2021 годов со следами копоти, гари и повреждениями.

Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», ведется поиск злоумышленников. Материальный ущерб устанавливается.

Источник в правоохранительных органах в свою очередь сообщил 78.ru, что могилы на Красносельском кладбище загорелись от свечки. Огонь охватил могильные венки и кресты. В результате никто не пострадал. В настоящее время полицейские устанавливают родственников умерших, чьи могилы оказались повреждены.

Ранее в Петербурге задержали вандала, осквернившего фигуры ангелов на кладбище.