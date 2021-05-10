Главный инфекционист США заявил о «недоучете» смертей от коронавируса

В США «без сомнений» недоучитывается количество летальных исходов от коронавирусной инфекции. Об этом заявил в эфире NBC главный инфекционист страны и старший медицинский советник президента Энтони Фаучи, передает The Hill.

Согласно последним данным американского университета имени Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах за весь период пандемии выявлено 32 707 993 случая COVID-19, зафиксировано 581 755 летальных исходов, вылечились 94 422 263 человека.

На минувшей неделе специалисты из исследовательского центра при Вашингтонском университете опубликовали исследование, в котором шла речь о более чем 900 тыс. смертей в США за время пандемии.

«Это немного больше, чем я мог подумать о том, насколько занижается подсчет», — выразил мнение Фаучи, отвечая на вопрос о том, могут ли результаты вашингтонского исследования быть достоверными.

Ранее ученые из американского Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете в Сиэтле выразили мнение, что реальное число летальных исходов от новой коронавирусной инфекции в мире может быть в два раза выше официальных данных.