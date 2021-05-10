Стали известны подробности поисков главы омского Минздрава

Стали известны подобности поисков министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского. Об этом сообщает «СуперОмск».

Поисковая группа вела работы от Больших Уков в сторону Омска, сам министр шел в обратном направлении, думая, что следует к охотничьей базе в деревне Поспелово Большеуковского района.

Отмечается, что в районе села Баслы Мураховский встретил людей, которые оказались сотрудниками уголовного розыска, проводившими поквартирный обход.

Ранее сообщалось, что Мураховский был найден живым. Чиновник сам вышел к людям в районе села Баслы 10 мая, после чего он был доставлен в центральную районную больницу Большеуковского района. По последним данным, он отказался от госпитализации.

Глава омского Минздрава перестал выходить на связь 7 мая. Он уехал в лес с охотничьей базы в Большеуковском районе и пропал. 9 мая спасатели нашли его квадроцикл.