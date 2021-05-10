В Дагестане загорелся резервуар с мазутом объемом 5 тысяч тонн

В Махачкале загорелся резервуар с мазутом объемом 5 тыс. т. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что в 12.50 мск в понедельник, 10 мая, спасатели получили сообщение о возгорании от диспетчера ведомственной пожарной части ООО «Дагнефтепродукт».

На место инцидента были направлены 14 единиц техники.

Согласно данным ГУ МЧС, речь идет о частичном срыве крыши резервуара. В настоящее время в обваловании (система заградительных сооружений - ред.) находятся еще три резервуара объемом по 5 тыс. т. Специалисты проводят работы по охлаждению резервуаров.

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