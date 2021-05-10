В Норвегии рекомендовали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J

Правительственный комитет экспертов в Норвегии рекомендовал исключить вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca и Janssen (Johnson & Johnson) из списка препаратов, рекомендованных для массовой вакцинации населения. Об этом сообщает NRK.

По мнению директора Национального института общественного здравоохранения Норвегии (FHI) Камиллы Столтенберг, пока неизвестно, насколько велик риск использования препарата J&J, в связи с этим также неясно, какова польза от его применения.

В конечном итоге FHI рекомендовал перевести вакцину Janssen «в резерв», то есть она будет находиться на складах на случай сбоя в доставке в Норвегию других противоковидных препаратов или ухудшения ситуации с COVID-19.

Профессор молекулярной иммунологии Энн Спуркленд в свою очередь напомнил, что Норвегия была одной из стран, в которой зарегистрировали вероятное возникновение тяжелых побочных явлений после использования вакцины от британо-шведской компании AstraZeneca. В стране было выявлено четыре летальных исхода из-за тромбоза у пациентов, привитых этим препаратом. Местные эксперты рекомендовали сохранить для граждан возможность вакцинироваться этими препаратами добровольно, по желанию.

С февраля текущего года несколько стран приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о побочных эффектах, связанных с появлением тромбов. Однако по итогам проверок, проведенных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и медицинскими структурами европейских государств, удалось определить, что связи между препаратом и тромбозом нет. Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что пользы от AstraZeneca больше, чем вреда.

Вакцина Janssen от американской компании Johnson & Johnson также вызвала подозрения из-за случаев тромбов у пациентов. 13 апреля использование вакцины временно приостановили в Соединенных Штатах, однако менее чем через две недели специалисты разрешили возобновить использование препарата. Как и в случае с AstraZeneca, доказать прямую связь образования тромбов с вакциной не удалось.

Ранее сообщалось, что около 70 млн доз вакцины от коронавируса нового типа, разработанной компанией Johnson & Johnson, могут быть забракованы.