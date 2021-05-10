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Общество. Новости

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Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин

Путин сообщил, что уже 21,5 млн россиян вакцинировались от коронавируса

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Около 21,5 млн россиян к настоящему времени вакцинировались от коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник, 10 мая, передает ТАСС.

«У нас 21,5 млн человек уже получили прививки. Результаты очень хорошие по стране», — сказал глава государства.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Кроме того, регистрацию прошла еще одна российская вакцина от коронавируса – «Спутник Лайт».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции в РФ будет сформирован в сентябре текущего года.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, с начала пандемии в России выявлено 4 888 727 случаев коронавируса. В общей сложности жертвами инфекции стали 113 647 человек, вылечились 4 502 906 человек.

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