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Общество. Новости

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Сотрудник Полесского государственного радиационно-экологического заповедника проводит дозиметрическое обследование территории исследовательской станции &laquo;Масаны&raquo;, находящейся в секторе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в Белоруссии, 2016 год Сотрудник Полесского государственного радиационно-экологического заповедника проводит дозиметрическое обследование территории исследовательской станции &laquo;Масаны&raquo;, находящейся в секторе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в Белоруссии, 2016 год

Двух россиян задержали в Чернобыльской зоне

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На Украине задержали трех сталкеров, пытавшихся пробраться в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую государственную погранслужбу.

Пограничники совместно с полицейскими задержали трех человек в Киевской области. Задержанными оказались 27-летний и 25-летняя граждане России и 25-летняя жительница Николаева.

Отмечается, что группа пыталась пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Позже выяснилось, что россияне попали на территорию Украины законным путем.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению».

Ранее сообщалось, что на Украине с начала года задержали 14 сталкеров в Чернобыльской зоне.

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