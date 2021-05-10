Двух россиян задержали в Чернобыльской зоне

На Украине задержали трех сталкеров, пытавшихся пробраться в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую государственную погранслужбу.

Пограничники совместно с полицейскими задержали трех человек в Киевской области. Задержанными оказались 27-летний и 25-летняя граждане России и 25-летняя жительница Николаева.

Отмечается, что группа пыталась пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Позже выяснилось, что россияне попали на территорию Украины законным путем.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению».

Ранее сообщалось, что на Украине с начала года задержали 14 сталкеров в Чернобыльской зоне.