Омских ветеранов с Днем Победы поздравили прыжками на батутах

Ветеранов Великой Отечественной войны из города Омска поздравили с Днем Победы девушки из местного фитнес-клуба, станцевав в военной форме на батутах, сообщает РИА «Новости».
Не всем пользователям соцсети понравилось поздравление.
«Слоган, как я понимаю: «Спляшем на батутах и на ваших поминках»», — написал один из комментаторов.
Некоторые из пользователей назвали выступление девушек рекламой.
«Реклама с отвратительным запахом и вкусом», — написал другой комментатор.
Авторы ролика позже принесли извинения тем, кого могло оскорбить их выступление.
Ранее «Молодая Гвардия» поздравила по всей стране ветеранов ВОВ с Днем Победы.