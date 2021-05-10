Гинцбург: Путин после вакцинации защищен от коронавируса очень хорошо

Гендиректор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что президент России Владимир Путин после вакцинации имеет очень высокий уровень защиты от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Коэффициент 15 это действительно хорошо. Это примерно 10-12-кратная надежность: он защищен от дозы вируса, которая в 10 раз превышает ту, которая обычно бывает у зараженных людей», — объяснил он.

По словам Гинцбурга, Путин защищен от коронавируса очень хорошо. Также высокие показатели по антителам говорят о том, что у человека сильная иммунная система, подчеркнул он.

Ученый отметил, что все значения выше 9-10 — очень хорошие, а уровень, который начинается с 11-12, полностью гарантирует защиту от коронавируса в любой ситуации.

Гинцбург добавил, что тестирование, которое провели президенту, доступно всем россиянам.

«Это обычный вариант тестирования, который используется во многих тест-системах, которые вылавливают антитела на спайк-белок (S) коронавируса COVID-19, никакой эксклюзивности тут нет», — сказал он.

Ранее Путин сообщил о позитивных результатах своей вакцинации против коронавируса. По его словам, «коэффициент позитивности» оказался на уровне 15.