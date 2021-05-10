Министр Мураховский рассказал о том, как потерялся в лесу

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, который провел трое суток в лесу, рассказал о подробностях своей пропажи и почему отказался от госпитализации.

«Нормально у меня все. Чувствую себя хорошо, без травм. Как выживал, пусть при мне останется. А как получилось — ну не сориентировался в лесу правильно. У меня завтра уже рабочий день», — пояснил Мураховский.

Ранее сообщалось, что Мураховский был найден живым. Чиновник сам вышел к людям в районе села Баслы 10 мая, после чего он был доставлен в центральную районную больницу Большеуковского района. Медики оценили его состояние как удовлетворительное. На вопрос как он смог выбраться, Мураховский ответил, что это было счастливой случайностью.

«Стечение обстоятельств, повезло. Там нет связи. Я не на охоте был, я вообще не охотник, я просто приехал к другу на базу и все, без всяких охотных моментов. Страха нет. Мой совет на следующий раз — не отбиваться от коллектива», — порекомендовал чиновник.

Мураховский перестал выходить на связь 7 мая. Он уехал в лес с охотничьей базы в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области и пропал. 9 мая спасатели нашли его квадроцикл.

Ранее стали известны подробности поисков главы омского минздрава.