Сан-Марино преодолело пандемию коронавируса благодаря «Спутнику V»

В Сан-Марино заболеваемость коронавирусом снизилась в 250 раз благодаря российской вакцине «Спутник V».

«Республика Сан-Марино, всего два месяца назад запустившая вакцинацию населения российским препаратом, показала снижение среднедневной заболеваемости COVID-19 в 250 раз, и одной из первых в Европе начала снятие коронавирусных ограничений», — сообщается в официальном Telegram-канале «Спутника V».

К настоящему времени 74% жителей Сан-Марино уже получили как минимум одну дозу вакцины, при этом 90% прививок сделаны российской вакциной.

Среднее число заболевших в стране в 40 раз ниже по сравнению со странами ЕС, а летальных исходов не наблюдается.

Отмечается, что Российский фонд прямых инвестиций готов осуществить дополнительные поставки «Спутника V» в республику, для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации.

Ранее сообщалось, что уже 21,5 млн россиян вакцинировались от коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».