Волонтеры выложили ночью ковер из цветов около памятника освободителям Риги

Волонтеры из местной общественной организации 9may.lv минувшей ночью выложили около памятника советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков ковер из цветов, которые сюда принесли отмечающие День Победы жители республики, передает ТАСС.

«Наши волонтеры приехали к памятнику освободителям, как только было снято полицейское оцепление, и до четырех утра перекладывали цветы, чтобы получилась вот такая красота. Мы предлагали бесплатную помощь волонтеров на возложении, благо у них многолетний опыт, но получили отказ с аргументацией «нет, для этого наняты работники «Ригас межи» [муниципальное предприятие, которое заботится о парках города]. Цветы они сложили аккуратно, но очень кучно, и совершенно ничего не положили на площади», - сообщает в понедельник организация на своей странице в Facebook.

«У постамента можно было видеть только те цветы, которые люди принесли 8 мая и утром 9 мая до 09:00, когда полиция перекрыла доступ к памятнику. Из-за этого не было видно, сколько на самом деле цветов люди принесли в День Победы. Ребята решили привести площадь в тот вид, к которому они привыкли за все предыдущие годы. Ну, и чтобы не перекладывать цветы «просто так», подошли к вопросу творчески», - добавляет общество.

Благодарность волонтерам за ковер из цветов у монумента уже выразил депутат Европарламента от Латвии и бывший мэр Риги Нил Ушаков.

«Благодаря нашей молодежи мы знаем, что День Победы в Латвии был, есть и будет! А уровень новых рижских властей - перепрятывать цветы. И нет пока у нас в стране ни одного праздника, ради которого 20 тыс. человек были бы готовы выстоять в долгих очередях, чтобы просто положить цветы к своему памятнику», - написал он в понедельник в своем Facebook.