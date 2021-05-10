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Общество. Новости

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Александр Мураховский Александр Мураховский

Министр Мураховский извинился перед поисковой командой

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Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, который провел трое суток в лесу, извинился перед всеми, кто искал его в лесах Омской области, сообщает «Пятый канал».

«Самочувствие хорошее, завтра готов приступить к работе. <…> Я считаю, со мной произошел несчастный случай. Я не смог найти выход из леса. Искал выход к населенному пункту почти трое суток. Хочу выразить благодарность всем, кто за меня беспокоился, кто меня искал. <…> Прошу прощения, что не дал отметить праздник 9 мая. Хочу выразить всем благодарность и попросить прощения», — рассказал чиновник.

Мураховский перестал выходить на связь 7 мая. Он уехал в лес с охотничьей базы в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области и пропал. 9 мая спасатели нашли его квадроцикл.

Чиновник сам вышел к людям в районе села Баслы 10 мая, после чего он был доставлен в центральную районную больницу Большеуковского района. Медики оценили его состояние как удовлетворительное. На вопрос как он смог выбраться, Мураховский ответил, что это было счастливой случайностью.

Ранее Мураховский рассказал о том, как потерялся в лесу.

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