В реке Ганг найдены тела погибших от коронавируса

В священной для исповедующих индуизм (самая распространенная религия в Индии) реке Ганг найдено свыше 100 трупов людей, предположительно скончавшихся от коронавируса, сообщает газета The Times of India.

Страшную находку обнаружили в городе Буксар штата Бихар, администрация города утверждает, что тела приплыли из находящегося выше по течению штата Уттар-Прадеш. Тем не менее, местные источники сообщают, что многие деревенские жители сбрасывают в Ганг тела людей, скончавшихся от COVID-19 и не сожженных после смерти.

«Ситуация крайне прискорбная. В реке найдено свыше 150 зараженных тел. Из-за этого люди Катхарвы, Камхарии и Чаусы шокированы и напуганы. Жители боятся даже приходить сюда, на берег, чтобы кремировать тела [которые прибило течением к берегу]», — заявил один из местных жителей.

По заявлению магистрата Буксара, местные сотрудники в количестве пяти человек круглосуточно занимаются вылавливанием, опознанием и кремацией тел.

Ранее в Индии выявили вспышку «черной плесени» на фоне ситуации с COVID-19.