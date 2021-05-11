Во Франции застрелили женщину, напавшую на полицейского с ножом

Женщина в департаменте Жиронда во Франции напала с ножом на полицейского. В ответ полицейские выстрелили в нападавшую, передает телеканал BFM.

Сразу после того, как неизвестная атаковала полицейского с холодным оружием, его коллега выстрелил в нападавшую. От полученных ранений она скончалась на месте.

Причина нападения в настоящий момент неизвестна, начата проверка.

Ранее три человека были задержаны по делу о теракте во Франции. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что нападение на полицейскую в пригороде Парижа является терактом. При этом президент Франции Эммануэль Макрон назвал «исламистским терроризмом» убийство стража порядка.

Кроме того, мужчина напал с ножом на двух полицейских на юге Франции. Полицейские получили легкие ранения. Нападавший был обезврежен и арестован.