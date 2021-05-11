Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Камчатке

Специалисты сообщили, что на востоке полуострова Камчатка произошло землетрясение, чья магнитуда составила 5,1. Об этом уточняется на портале регионального филиала Геофизической службы Российской академии наук.

По данным ученых, эпицентр подземных толчков залегал в горной местности в 70 км села Мильково. Сам очаг природного катаклизма был на глубине 200 км.

Как пояснили в региональном управлении МЧС России, в населенных пунктах данное землетрясение жителями не ощущалось.

Ранее сообщалось, что сильное землетрясение произошло у берегов Фиджи. Сейсмособытие было зафиксировано в 23.35 по времени UTC (02.35 мск).

Помимо того, на северо-востоке Японии в районе префектуры Мияги было зарегистрировано мощное землетрясение магнитудой 6,6. Позже сейсмологи предупредили, что повторные толчки силой от 5 баллов (максимальный балл — 7) могут продолжаться неделю