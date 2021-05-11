Врач рассказала, какие продукты опасны для аллергиков

Доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог Дали Мачарадзе рассказала, какие продукты наиболее опасны для людей с аллергией. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам медицинского специалиста, у людей с аллергией на определенные виды пыльцы могут быть аналогичные реакции на ряд продуктов. Речь о так называемой «перекрестной аллергии». В результате при выявлении негативных последствий людям придется отказываться от продуктов и исключать их из рациона.

«Больным, у которых аллергия к пыльце деревьев, не рекомендуется принимать не только в период цветения, но, можно сказать, всю жизнь яблоки, груши, сливы, персики, нектарины, то есть все косточковые фрукты семейства розоцветных», — пояснила Мачарадзе.

Аллерголог добавила, что, вероятно, стоит не есть морковь, петрушку, а также сельдерей.

При этом аллергикам рекомендуется не употреблять данные продукты как в сыром виде, так и в виде соков.

В том случае, если есть аллергия на пыльцу злаковых трав ‒ это уже следующая волна цветения и надо отказываться от меда, поскольку пчелы собирают в том числе и пыльцу злаковых трав.

«Основные аллергены — это амброзия, полынь, особенно для южных регионов нашей страны. Самые сильные перекрестно реагирующие продукты — это семечки, подсолнечное масло, дыня, арбуз, мед, специями нельзя пользоваться», — обратила внимание врач.

Ранее сообщалось, что высокая концентрация пыльцы в воздухе сохраняется в Московском регионе.