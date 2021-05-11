На заводе в Японии произошел взрыв

Не менее четырех человек пострадали в результате взрыва и последующего возгорания на территории химического завода организации Sakai Chemical Industry. Инцидент произошел на северо-востоке Японии, передает Thomson Reuters Foundation.

Согласно предварительным сведениям, данные о хлопке, напоминающем взрыв, поступили спасателям в 7.45 по местному времени. Люди заметили клубы дыма, который поднимался над территорией завода в городе Иваки префектуры Фукусима.

На место ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты, а также полицейские.

Пострадавшие в настоящий момент находятся в сознании. Причина взрыва сейчас неизвестна, начата проверка.

Ранее на АЗС в Душанбе произошел взрыв. Отмечается, что столб огня достигал в высоту не менее 50 метров, пострадали стоящие рядом дома. Как минимум 15 раненых с ожогами и другими травмам поступили в ближайшее отделение скорой помощи.