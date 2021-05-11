Три человека погибли в аварии на МКАД

Авария с участием двух машин произошла 11 мая в районе 53-го километра МКАД. В результате ДТП недалеко от подмосковной деревни Марфино погибли три человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

По информации полицейских, дорожный инцидент случился около 4:15 мск.

«В результате ДТП три человека погибли, один человек доставлен в медицинское учреждение», — пояснили в министерстве.

К месту происшествия прибыли оперативные службы, начата проверка.

Согласно данным ТАСС, среди погибших есть ребенок. Сама авария, как уточнил источник в правоохранительных органах, произошла между легковым авто и уборочной машиной.

Обстоятельства аварии установит московская Госавтоинспекция.

Ранее три человека погибли в аварии с автобусом в Хабаровском крае. Автобус, попавший в аварию, следовал по маршруту «Хабаровск — Советская Гавань». В транспортном средстве было 33 человека.