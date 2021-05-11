В ВОЗ обеспокоены ростом случаев детского ожирения во время пандемии

Во Всемирной организации здравоохранения призвали обратить особое внимание на детское ожирение, так как с ним может столкнуться огромное количество людей во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Европейского региона ВОЗ со ссылкой на данные нового отчета о четвертом раунде сбора данных в рамках Европейской инициативы ВОЗ по эпиднадзору за детским ожирением (COSI) (2015–2017 годы), передает ТАСС.

По словам Европейского регионального директора ВОЗ Ханса Клюге, избыточный вес и ожирение могут стать причиной появления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака.

Для недопущения распространения детского ожирения он привал реализовать научно обоснованные и основанные на имеющихся данных меры политики, которые также позволят популяризировать более здоровое питание и физическую активность.

Согласно данным отчета, уровень избыточного веса и ожирения составил 29% среди мальчиков и 27% среди девочек в возрасте от 6 до 9 лет. Самые высокие показатели были зафиксированы в странах Средиземноморья (Греция, Кипр, Испания и Италия), самые низкие — в странах Центральной Азии (Киргизия, Таджикистан и Туркменистан). В России избыточный вес наблюдался у 27% мальчиков и 22% девочек 6-9 лет, ожирение — у 10 и 7% соответственно.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что заболеваемость и смертность от коронавируса по всему миру вышла на плато.