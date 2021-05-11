Возобновлено движение по Волго-Каспийскому каналу, где на мель село судно

Возобновилось движение судов на участке Волго-Каспийского морского судоходного канала в Астраханской области, где накануне, 10 мая, сел на мель сухогруз «Порт Оля-4», следовавший в Иран. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУМЧС России по региону.

После инцидента следователи начали проверку.

По словам собеседника агентства, судно пока с мели не снято.

Сухогруз «Порт Оля-4», который следовал из порта Оля в Астраханской области в иранский порт Амирабад, сел на мель в ночь на 10 мая в северной части Каспийского моря, на 155 км Волго-Каспийского морского судоходного канала.

23 марта контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. В итоге несколько сотен судов собрались в очередь. 29 марта Ever Given вернули на фарватер, однако судно опять застряло из-за плохой погоды. Навигацию полностью удалось возобновить к вечеру этого дня.