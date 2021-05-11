Президент Татарстана выехал на место стрельбы в школе в Казани

Президент Татарстана Рустам Миннахов выехал на место стрельбы в школе в Казани, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы главы республики Лилию Галимову.

«Президент выехал на место», — сказала Галимова.

Другие подробности она не привела.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали подростка, который устроил стрельбу в учебном заведении. Предположительно, ему 17 лет.

Подросток пронес оружие в школу №175 и ранил учеников 11 мая. По последним данным, как минимум девять человек погибли, четверо пострадали.

По информации регионального минздрава, на вызов была отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.