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Общество. Новости

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Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Президент Татарстана Рустам Минниханов у гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Президент Татарстана Рустам Минниханов у гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года

Президент Татарстана выехал на место стрельбы в школе в Казани

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Президент Татарстана Рустам Миннахов выехал на место стрельбы в школе в Казани, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы главы республики Лилию Галимову.

«Президент выехал на место», — сказала Галимова.

Другие подробности она не привела.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали подростка, который устроил стрельбу в учебном заведении. Предположительно, ему 17 лет.

Подросток пронес оружие в школу №175 и ранил учеников 11 мая. По последним данным, как минимум девять человек погибли, четверо пострадали.

По информации регионального минздрава, на вызов была отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

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