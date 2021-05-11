Второй нападавший на школу в Казани заблокирован в здании

Второй человек, устроивший стрельбу в школе № 175 в Казани, может оставаться в здании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно информации собеседника агентства, два человека устроили стрельбу из огнестрельного оружия в казанской школе.

По данным «Интерфакс», правоохранители заблокировали второго подозреваемого на четвертом этаже учебного заведения. В настоящее время проводятся задержания.

Отмечается также, что сейчас на месте инцидента работают оперативные службы и сотрудники полиции, детей эвакуируют из школы.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана выехал на место стрельбы в школе в Казани.

До этого стало известно, что правоохранители задержали подростка, который устроил стрельбу в учебном заведении. Предположительно, ему 17 лет.

Подросток пронес оружие в школу №175 и ранил учеников 11 мая. По последним данным, как минимум девять человек погибли, четверо пострадали.

По информации регионального минздрава, на вызов была отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.